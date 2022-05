Jugendreisen : Die Exodus sticht im Sommer wieder in See

Die Exodus sticht wieder in See. Foto: Evangelische Jugend Kleve

Kleve Wind, Wellen, Seeluft: Seit 45 Jahren finden Jugendfreizeiten auf dem Segelschoner Exodus der Evangelischen Jugend Kleve statt. Auch in diesem Sommer sticht er wieder in See.

Jugendliche ab zwölf Jahren und junge Erwachsene haben hier die Gelegenheit, ein ganz besonderes Sommerabenteuer zu erleben. Die Crews der drei Segeltörns werden in den Sommerferien für jeweils 14 Tage die Ostsee erkunden. Dabei bereisen sie unter anderem die dänische Südsee, Fünen, Seeland, das Kattegat sowie schöne Hafenstädtchen.

Unter der Leitung von zwei Mitarbeitenden meistern Teilnehmer schnell die täglichen Aufgaben und Herausforderungen. An Bord des kleinen Schiffes packt jeder mit an, ob beim Segeln und Navigieren, in der Kombüse oder beim Klar-Schiff machen. An Bord wird geschlafen und gekocht. Die Abende auf oder unter Deck bieten Zeit und Raum für Spiele und intensive Gespräche. Dazu gibt es Sonnenuntergänge über dem Meer.

Darüber hinaus wird nach den Sommerferien vom 6. bis zum 13. August ein Törn für Azubis und Studierende angeboten.