Immer mehr Leerstände in Kleve Die Emmericher Straße steckt in der Krise

Eigentlich sind die Voraussetzungen für Einzelhandel an der Emmericher Straße in Kleve gar nicht schlecht. Verkehr gibt es reichlich und damit mächtig Kundenpotential. Parkbuchten sind an beiden Seiten der Bundesstraße vorhanden. Und doch wächst die Zahl der Leerstände seit Jahren kontinuierlich. Der klassische Einzelhandel zieht sich zurück, heute gibt es mehr als ein halbes Dutzend leerstehende Geschäftslokale. Ende 2023 schloss der Fahrrad-, Roller- und Motorrad-Händler „2RadLand“, auch für den „Computer Store“ war Schluss. Die Provinzial-Vertretung zog in Richtung Hammscher Weg, ein weiteres Geschäft ist dicht, nachdem die Polizei Ermittlungen gegen den Betreiber eingeleitet hatte – die Spur führt ins Drogenmilieu.