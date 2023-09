Digitale Verwaltung in Kleve Was Bürger online schon beantragen können – und was nicht

Den neuen Ausweis mal eben per Computer beantragen? Bauanträge digital ausfüllen? Den Führerschein per Mausclick anfordern? Die Digitalisierung der Verwaltung ist in vielen Bereichen noch Zukunftsmusik. Aber untätig ist die Klever Stadtverwaltung nicht, verantwortlich für die Digitalisierung im Rathaus ist Jörg Boltersdorf. Er stellte im Personal- und Digitalisierungsausschuss vor, welche Fortschritte man im Netz macht.