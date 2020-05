Analyse : Ein Armutszeugnis

Lehrer und Eltern haben der Stadt Kleve ein Armutszeugnis in Sachen Digitalisierung der Schulen ausgestellt. In einem Brief an die zuständige Dezernentin für die Schulen, Bürgermeisterin Sonja Northing, kritisierten sie die zu langsame Umsetzung des Medienkonzeptes. Tenor: Es fehlt an allen Ecken und Kanten. In einem Antwortschreiben erklärte Norting, dass die „beschlossenen Haushaltsmittel aus verschiedenen Gründen nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Zum Teil haben sich die Anforderungen der Schulen geändert, zum Teil waren verschiedene Positionen nicht berücksichtigt worden. Zusammengefasst führt dies zu Mehrausgaben, die zunächst vom Rat der Stadt Kleve beschlossen werden müssen. Erst nach dem Beschluss des Rates können die Beschaffungen sukzessive durchgeführt werden“ (wir berichteten).

Doch warum braucht Northings Dezernat so lange, den 2018 beschlossenen „Medienentwicklungsplan der Stadt Kleve für die städtischen Schulen“ umzusetzen? Und zwar so lange, dass die Preise schon nicht mehr gelten? Und warum wurden nicht längst die fehlenden Positionen auf die Tagesordnung der entsprechenden Ausschüsse gebracht? Dann hätte die Politik sie beschließen und die Stadt sie umsetzen können und man wäre ein paar Schritte weiter. So wie das Berufskolleg am Weißen Tor, keine „1000 Schritte“ von städtischen Schulen entfernt. Hier wird nicht über gravierende Probleme in Sachen Digitalisierung diskutiert: Als Corona digitale Missstände im Bildungssystem der Stadt Kleve aufzeigte, war die Schule in Trägerschaft des Kreises Kleve schon ein gutes Stück des Weges weiter. Da hat man wohl einiges besser gemacht.

Schon 2016 begann in Kleve die politische Diskussion um das Medienkonzept für die Klever Schulen. Im März 2018 stand das Konzept dann im Schulausschuss zur Diskussion und man dankte Fachbereichsleiterin Annette Wier für die gute und detaillierte Darstellung. Anfang Mai 2018 kam die Sache in den Hauptausschuss. Der technische Beigeordnete der Stadt Kleve, Jürgen Rauer, versicherte auf Nachfrage von Michael Bay (Grüne), dass die Verbesserung der baulichen Substanz der Schulen nicht automatisch mit dieser Beschlussfassung, sondern im Rahmen von Unterhaltungs- oder Neubaumaßnahmen erfolgen solle. Im Rat ging der Beschluss einstimmig über die Bühne. Es war ein dezidierter Beschluss, der Mut machte: mehr als 2,5 Millionen Euro sind dort gelistet. 2,5 Millionen Euro für Laptops, Tablet-Koffer, Computer-Hardware, Drucker und Netzwerke. Nicht zu vergessen interaktive Whiteboards, die die Tafeln ersetzen. Das alles sollte bis 2020, also jetzt, an den Schulen sein, so der Ratsbeschluss.

Man habe die überwiegende Anzahl der Schulen „infrastrukturell ertüchtigt“, der Rest befinde sich im Ausbau, schreibt Jörg Boltersdorf auf Anfrage, was denn von dem Medienkonzept umgesetzt wurde. Einige Schulen würden schon über White-Boards verfügen, nutzten Tablets und Laptops und eine Schulcloud. Der Ausbau gehe jetzt weiter, so Boltersdorf, der auch kritisiert, dass der Breitband-Ausbau (für den die Stadt gar nicht zuständig ist) nicht nachkomme. Auch die Bürgermeisterin schreibt in ihrer Antwort an Lehrer und Eltern, dass Kleve investiert hat. Addiert man die genannten Summen auf, ist das allerdings nur ein Fünftel der veranschlagten Summe. Statt 2,5 Millionen Euro wurden 483.740 Euro ausgegeben.

Wie auch immer: Politik und Verwaltung müssen sich fragen lassen, warum das so schleppend läuft. Die Dezernentin, aber auch die schwarz-grüne Mehrheit im Rat und die Vorsitzende des Schulausschusses, Petra Tekath (SPD), die alle nicht intensiv genug nachgehakt zu haben scheinen. Nachgehakt haben die Offenen Klever, die den Brandbrief öffentlich machten. Bedenklich ist auch, dass ein Sonder-Gremium außerhalb des Schulausschusses aus Politik, Verwaltung und Schule, das die Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und Schule unterstützen soll, nicht mehr zu tagen scheint. „Seit mehr als einem halben Jahr sind wir nicht mehr zum Gespräch zusammengekommen, es fehlt dieser Austausch“, bemängelt Michael Bay. Sein Urteil zur Digitalisierung: „Die Ausstattung der Klever Schulen ist suboptimal“.