Zehntausende Besucher erwartet Die China Lights kommen 2024 in den Tiergarten Kleve

Wer schon einen Eindruck davon gewinnen will, was im Tiergarten entsteht, sollte gen Köln schauen. Mitte Dezember ist das Licht-Event China Lights im dortigen Zoo gestartet, bis zum 28. Januar dauert das Event noch. 75 Lichtensembles und mehr als 10.000 LED-Lichter bilden nach Veranstalterangaben eines der größten Lichtspektakel in Nordrhein-Westfalen. Demnach hat es 7000 Arbeitsstunden gedauert, den Lichterparcours in der Rheinmetropole auf die Beine zu stellen. Neu ist dort in diesem Jahr die Gliederung in Themenzonen: „Dinos“, „Dschungel und Safari“ sowie „Mystery“. Zudem gibt es zehn sogenannte Mitmachstationen. So können sich Besucher auf den Mondschaukeln aufschwingen oder im Spiegel-Parcours das eigene Ich beleuchten. Im Tierkreiszeichen-Parcours kann man überprüfen, ob zugeschriebene Charaktereigenschaften den Tatsachen entsprechen. Auf der Graffiti-Wall haben Besucher außerdem die Chance, eigene Leuchtbotschaften anzubringen.