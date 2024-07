Zukunftsfrage weiter offen Wie die Klever CDU auf den Zoff rund um Ex-SPD-Mann reagiert

Die Personalie Michael Kumbrink, der 2019 bei der SPD ausgestiegen war und bei der Kommunalwahl 2020 für die Wählervereinigung „Für Kleve“ zum Stadtverordneten wurde, erhitzt weiter die Gemüter. Unlängst war es wie berichtet im Rat zu einer Debatte gekommen, weil die Offenen Klever (OK) Kumbrink ihr Ticket für den Haupt- und Finanzausschuss entziehen wollten, sich weite Teile der CDU zunächst aber auf die Seite Kumbrinks stellten und die Umbesetzung so zu verhindern versuchten. Schlussendlich kam es wie geplant: Hannes Jaschinski (OK) nahm den Platz von Kumbrink ein.