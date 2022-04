Sanierung erfolgreich : Brücke am Buchacker in Kellen ist endlich fertig

Brücke am Buchacker in Kellen ist endlich fertig

Die Fußgängerbrücke am Buchacker ist wieder begehbar. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve-Kellen Die Sanierung sollte eigentlich schon 2021 durchgeführt werden. Doch Lieferprobleme und Corona hätten das verhindert, so die Stadt.

Die Arbeiten an der Fußgängerbrücke Buchacker und den Zuwegungen konnte im März 2022 vollständig abgeschlossen werden, so dass die Brücke von nun an für den Fußgängerverkehr zur Verfügung steht. Dies teilte die Stadt Kleve nun mit.