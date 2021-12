Corona-Pandemie : Brejpottquaker sagen Karnevalssitzungen ab

KLeve Die aktuelle Corona-Situation habe dem Vorstand keine andere Möglichkeit gelassen. Alle drei Sitzungen in der aktuellen Session fallen aus.

Die Brejpottquaker aus Kellen haben alle Karnevalssitzungen in der aktuellen Session abgesagt. Ein entsprechendes Schreiben des Vorstands erreichte die Mitglieder am Donnerstag. Wie Kleves größter Karnevalsverein in dem Schreiben mitteilte, seien die Vorbereitungen für die drei Sitzungen bereits in vollem Gange gewesen, und man habe sich gemeinsam mit den Gästen auf unbeschwerte und fröhliche Stunden gefreut. „Daraus kann aber nun nichts mehr werden“, so der Vereinsvorstand. Die aktuelle Corona-Situation mit hohen Fallzahlen habe die Absage nötig gemacht. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir hoffen auf euer Verständnis“, heißt es in dem Schreiben weiter. Einige Aktivitäten im Lauf des nächsten Jahres soll es trotzdem geben, so der Vorstand abschließend.