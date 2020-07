Kleve: Efus öffnet wieder : Wieder persönlichen Kontakt für Ein-Eltern-Familien

Kreis Kleve Die Beratungsstelle für Ein-Eltern-Familien an der Lindenallee in Kleve eröffnet wieder. Persönliche Beratung mit Cortona-Abstand möglich.

(RP) Persönliche Beratung auf Augenhöhe – das zeichnet das Projekt Efus, Einelternfamilien fördern und stärken, aus. Durch die Corona-Pandemie waren die Berater über Wochen lediglich telefonisch oder per E-Mail erreichbar. „Das hat viele Hilfesuchende davon abgehalten, mit uns Kontakt aufzunehmen“, bedauert Projektleiter Viktor Kämmerer. Damit ist jetzt Schluss. Ab sofort sind die Beratungsstellen zur Unterstützung von Alleinerziehenden in Kleve und Geldern wieder geöffnet. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist eine persönliche Beratung für Einzelpersonen nun wieder vor Ort möglich.

Weiter pausieren muss das Angebot des Efus-Busses, der als Beratungsmobil im Kreis Kleve unterwegs war. Als Alternative zur mobilen Beratung hat das Efus-Team einige neue Möglichkeiten der Unterstützung von Ein-Eltern-Familien entwickelt. Dazu gehören zum Beispiel Entlastungsangebote wie die Kinder- und Hausaufgabenbetreuung. So können die Kinder Alleinerziehender nach einer Kennenlernphase beispielsweise durch Spaziergänge in die Umgebung betreut werden, so dass die Eltern sich auf ihren Beruf oder das Home-Office konzentrieren können. „Wir zeigen auch Wege auf, angemessen mit Stresssituationen umzugehen und neue Anreize bieten.“