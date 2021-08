Neue Voliere : Adler-Umzug im Klever Tiergarten

KLEVE Die Adlervoliere wurde renoviert und auf mehr als die doppelte Fläche vergrößert. Eine Webcam soll künftig Bilder aus dem Adlerhorst übertragen.

(RP) Nach einem drei Viertel Jahr Bauzeit ist es vollbracht: Die neue Voliere für Weißkopfseeadler im Tiergarten Kleve ist fertiggestellt. Tiergartenleiter Martin Polotzek freut sich, dass die Tiere nun in die vergrößerte und neu gestaltete Anlage umziehen konnten: „Auf diesen Tag haben wir die letzten Monate hingearbeitet: Unser Adlerpaar durfte nun nach einigen Wochen im rückwärtigen Bereich endlich in sein neues Zuhause einziehen. Wir haben nicht nur die alte Adlervoliere renoviert sondern auch auf mehr als die doppelte Fläche vergrößert. Zusätzlich haben unsere Adler nun auch noch einen Teich mit Bachlauf sowie neue Nist- und Sitzmöglichkeiten.“

Durch Bejagung und den Einsatz von Insektiziden wurde der Weißkopfseeadler in den 1950er Jahren an den Rande der Ausrottung gebracht. Seit 1980 erholen sich die Bestände dank intensiver Schutzbemühung wieder. Mit der neuen Anlage hofft der Tiergarten auf Nachwuchs bei den imposanten Tieren, die sich derzeit noch in der Eingewöhnung befinden. Polotzek: „Da sich unsere beiden Adler noch in der Eingewöhnung befinden, ist der Besucherweg vor der neuen Voliere derzeit noch gesperrt. Wenn sich unsere Tiere eingelebt haben und die letzten Arbeiten im Besucherbereich abgeschlossen sind, wird die Anlage offiziell Ende August eröffnet. Bis dahin sind die Tiere aber schon vom Lama-Weg aus gut für unsere Besucher zu sehen.“