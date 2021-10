Mit 383 Tieren : Große Geflügelschau in Kellen

Die große Grenzland-Geflügelschau in Kellen startet am 9. Oktober.

KLEVE-KELLEN Es gibt einen Besucherwettbewerb, bei dem die Besucher einen Restaurantgutschein gewinnen können. Der Eintritt am 8. und 9. Oktober ist frei.

Am Morgen des Samstag, 9. Oktober, wird der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Kleve, Josef Gietemann, die 69. Grenzland-Geflügelschau auf Haus Riswick in Kleve-Kellen eröffnen. Mit 383 Tieren aus der Welt der Rassegeflügelzucht zeigt sich eine bunte und vielseitige Palette in einem Umfang, der seit Jahrzehnten hier nicht mehr gegeben war, so die Geflügelzüchter.