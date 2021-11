Nachruf : Klever Diakon Andreas Strähnz gestorben

Kleve Andreas Strähnz ist tot. Der Diakon und Apotheker starb im Alter von 54 Jahren plötzlich und unerwartet. Am Dienstag wurde Strähnz in Materborn beigesetzt.

1990 bis 1994 Pharmazie in Bonn und arbeitete nach dem Studienabschluss in der Rosenapotheke, die sein Vater führte. Später gestaltete Strähnz in der ehemaligen Elefanten-Verwaltung nach seinen Ideen die große Apotheke im eoc., die im Januar 2007 eröffnet wurde. Die Rosenapotheke wurde später aufgegeben. Strähnz spielte im Collegium Musicum und war ein Freund klassischer Musik.

Schon 1988, zwei Jahre nach seinem Abitur, verbrachte er ein mehrwöchiges Leben in der Brüdergemeinschaft der Canisianer in Münster. Dort festigte sich sein Wunsch, Diakon mit Zivilberuf zu werden. Nach dem Aufbau der Apotheke im eoc. widmete er sich wieder diesem Wunsch. Im Dom zu Münster wurde Strähnz im November 2013 durch Diözesanbischof Felix Genn geweiht. Viele Bürger aus der Pfarrgemeinde „Zur Heiligen Familie“ in Kleve-Materborn nahmen an der Feier im voll besetzten Dom teil. Später stand er als Diakon Menschen in ihrem Leiden zur Seite, begleitete sie auf ihrem letzten Weg.