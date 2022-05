Reichswalde und Materborn : Deutsche Glasfaser sammelt weiter Verträge

Kleve Auch wenn die nötige Unterschriften-Quote zum Stichtag nicht erfüllt war: Die Deutsche Glasfaser hat den Kampf um Reichswalde und Teile von Materborn noch nicht aufgeben.

Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, eher ländlich strukturierte Gebiete mit schnellen Internetleitungen zu versorgen. Dazu müssen in vorgegebenen Bereichen oder Ortschaften mindestens 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag bei der Deutsche Glasfaser abgeschlossen haben. In Materborn und Reichswalde war die 40-Prozent-Vorgabe bis zum Stichtag Ende April nicht erreicht worden. Zuletzt hatten sich 28 Prozent für einen Vertrag bei dem Kommunikationsanbieter entschieden. Wie viele es aktuell sind, ist auf der Homepage des Unternehmens nicht mehr zu sehen. Was dort jetzt jedoch steht, sind zwei Termine, an denen sich die Bürger noch einmal informieren können, um dann möglichst doch noch einen Kontrakt zu unterschreiben. So lädt das die Deutsche Glasfaser für Dienstag, 17. Mai, von 17 bis 21 Uhr, in den Ratskrug Materborn, Dorfstraße 43, ein. Auch in Reichswalde gibt es noch eine Möglichkeit, sich über die Vorteile einer schnellen Internetleitung zu erkundigen. Am Sporthaus des SSV Reichswalde, Buchholz 1, stehen hier am Mittwoch, 18. Mai, von 17 bis 21 Uhr, die Vertreter des Unternehmens für Fragen zur Verfügung.