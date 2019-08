Aktionstag : Der Endspurt für die Glasfaserverlegung läuft

Kleve Bis zum Samstag, 7. September, läuft noch die sogenannte Nachfragebündelung. An diesem Tag lädt die Firma noch mal nach Düffelward ein.

(cat) Viele Bürger haben sich bereits für Glasfaser entschieden. Doch ob das Interesse reicht, damit das Unternehmen Deutsche Glasfaser tatsächlich tätig wird und entsprechende Leitungen in der Niederung verlegt, muss sich noch zeigen.

Konkret geht es um die Klever Ortsteile Bimmen, Brienen, Donsbrüggen, Düffelward, Griethausen, Keeken, Rindern und Wardhausen. Bis zum Samstag, 7. September, läuft noch die sogenannte Nachfragebündelung. So nennt sich das Interessensbekundungsverfahren, bei dem die Deutsche Glasfaser abfragt, wie viele Menschen sich für einen schnellen Internetanschluss interessieren. Das Unternehmen wird erst tätig und baut das Glasfasernetz aus, wenn 40 Prozent der in Frage kommenden Haushalte, einen Vertrag mit der Firma abschließen.

Um alle Interessierten im Endspurt der Nachfragebündelung weiterhin mit detaillierten Informationen zu versorgen, lädt das Unternehmen zum so genannten Glasfasertag auf dem Dorfplatz in Düffelward am Stichtag, Samstag, 7. September, ein. Von 10 bis 16 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit einem Segway-Parcours und einer Hüpfburg für die Kleinen. Es werden Speisen angeboten.