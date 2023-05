Verwaltung will Engstelle schaffen Deutlich mehr Verkehr in der Klever Innenstadt

Der Ausweichverkehr, der die Baustelle Ringstraße umfahren will, schlängelt sich mitten durch die Stadt: Hagsche Straße, Hagsche Poort, Stechbahn. Trotz der Engstellen auf der Hagschen Poort, der Rechts-vor-Links-Kreuzung Böllenstege, der Einmündung der Straße zur Stechbahn. In beiden Richtungen rollt der Verkehr erheblich verstärkt diese Insider-Strecke. Es soll sogar ein schwerer Sattelzug versucht haben, von der Stechbahn über Hagsche Poort in Richtung Linde zu fahren und habe größte Schwierigkeiten gehabt, dort die enge Kurve zu nehmen, hieß es aus der Politik, die nach dem Schwerlast- und Busverkehr über diese Straßenstücke fragte. Der Sattelzug dürfe dort eigentlich nicht fahren, erklärt Christian Seißer, Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Kleve. Denn die Umleitungsstrecken für den Schwerverkehr seien weiträumig ausgeschildert und diese Durchfahrt durch die Innenstadt für schwere Lkw eigentlich gesperrt, so Seißer.