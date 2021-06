Geschäftsaufgabe in Kleve : „Wäsche & Mehr“ schließt

Große Räumlichkeiten, viel Schaufensterfläche sowie eine 1-a-Lage mitten in Kleve – und doch schließt „Wäsche & Mehr“ zum 31. Juli.

Kleve Nach zehn Jahren gibt Pia Vorwerk enttäuscht auf. In Kleve fehlt ihr „Leben in der Stadt“. Anders als bei ihren anderen Filialen vermisst sie in Kleve nicht nur die fehlende Händlergemeinschaft.

Seit einem Jahrzehnt bietet Pia Vorwerk am Elsabrunnen mitten in Kleve Wäsche, Dessous und Bademoden an. Doch jetzt gibt die Geschäftsfrau entnervt auf: Am 31. Juli schließt „Wäsche & Mehr“. Obwohl ihr Geschäft in 1a-Lage an der Ecke Schloßtorstraße liegt, sieht Vorwerk für ihren Laden in Kleve keine Zukunft mehr. Deshalb hat sie den Pachtvertrag nicht mehr verlängert. „Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Geschäfte in Kevelaer und Xanten“, sagt Vorwerk.

In ihren Worten schwingt hörbar Frust mit. „Mein Mann und ich haben immer gesagt, dass wir an einem Standort aufhören werden, sobald es keinen Spaß mehr macht. Genau das ist jetzt der Fall“, sagt Vorwerk. Sie vermisst in der Schwanenstadt den Zusammenhalt unter den Händlern und auch die Unterstützung der Stadt. „Es gibt keine Händlergemeinschaft mehr. Das macht es viel schwerer als an Standorten wie Xanten oder Kevelaer, wo die Städte einfach funktionieren“, sagt sie. „Hier wird in unseren Augen einfach zu wenig für die Stadt getan“, sagt die Geschäftsfrau. Im vergangenen Jahr habe es beispielsweise nur einen verkaufsoffenen Sonntag gegeben, sagt sie. Das sei, auch wenn vieles der Corona-Pandemie geschuldet sei, zu wenig.