Nur noch sieben Beschicker Der Klever Wochenmarkt steckt in der Krise

Der Klever Wochenmarkt hat an Strahlkraft verloren, der wichtigste Grund dafür: Die Zahl der Beschicker ist rückläufig. Derzeit sind es noch sieben Anbieter, die samstags von acht bis 13 Uhr den Platz an der Linde in der Kreisstadt bespielen: die Bioland-Gärtnerei Voorthuysen (Obst und Gemüse), der Bauernhof Rouenhof (Fleisch und Käse), Landwirt Angenendt (Obst und Gemüse), Landwirt Honig (Obst, Gemüse und Honig), die Kriemhildmühle (Brot), Blumen Koenen sowie die Kaffeebude Roth.