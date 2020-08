Vereinsjubiläum : Oase vor der Haustür

Kleve-Kellen Seit 35 Jahren kümmert sich der Verein „Naturpark Kellen“ um die „Rüttersküll“. Diese bietet Naherholung direkt vor der Haustür. Mit anpacken kann eigentlich jeder.

Das Gebiet rund um das Baggerloch an der Ziegelei Rütter-Jansen in Kellen gehört zu den wohl kleinsten Naturparks der Region. Ein Wanderweg mit Ruhebänken zieht sich um das Wasser. In den ersten Jahren war die „Rüttersküll“ auch Ziel zahlreicher Schwimmer.