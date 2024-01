Verein Mosaik Wie Klever Ahnenforscher ein besonderes Geburtstagsgeschenk machten

Den Ansatz lieferte der von Mosaik organisierte 73. Deutsche Kostenpflichtiger Inhalt Genealogentag in Kleve. „Darin sah ich nun eine Möglichkeit und habe Herrn Heister direkt kontaktiert“, so van Beek. Dieser machte in der Mosaik-eigenen Datenbank, in der bereits über 80.000 Totenzettel eingepflegt sind, rasch den von Gerhard van Beek, „dem Älteren“ ausfindig. „Gerhard van Beek, geboren zu Wissel am 23. Dezember 1885. Vermählt zu Wissel am 4. August 1914 mit Dorothea Oenings“, ist darauf in großen Lettern zu lesen. Der Todestag wird mit dem 18. April 1965 angegeben. Marco van Beeks Urgroßvater wurde fast 80 Jahre alt und ist in Riswick gestorben.