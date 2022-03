Kleve : Der Ulmenweg soll eine Fahrradstraße werden

KLEVE Einige Anwohner sind nicht so begeistert von dem Plan der Stadt Kleve. Sie bemängeln den Wegfall von Parkplätzen und kritisieren, dass sie nicht einbezogen worden seien.

Das ist der Plan von Bernhard Klockhaus, Fachbereichsleiter Tiefbau, den er im Verkehrsausschuss der Stadt Kleve vorstellte. Er sehe auch keine Probleme darin, dass die Parkplätze wegfallen, da in den Einfahrten noch genügend Parkraum vorhanden sei. Die geplanten sechs neuen und deutlich größeren Baumscheiben werden so angeordnet, dass aufgrund der verringerten Breite der Fahrbahn eine Verkehrsberuhigung erzielt wird. „Als Signalwirkung wird der Einfahrbereich des Ulmenweges zu beiden Seiten mit einer roten Pflasterfläche hergestellt, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer in diesem Bereich zu schärfen“, so Klockhaus. Er wolle in der zweiten Jahreshälfte mit dem Ausbau beginnen.