Bürgermonitor : Der Truxor 5000 hat die Algen im Griff

Im Einsatz für die USK: Der Truxor 5000 befreit den Spoykanal in Kleve von Algen. Foto: Umweltbetriebe Stadt Kleve (USK)

Kleve Das Amphibienfahrzeug bekämpft erfolgreich die Algenpest auf dem Spoykanal. Kanuten sind begeistert.

Lange war dies ein großes Thema beim Bürgermonitor der RP: Algen, die auf dem Spoykanal treiben und mitsamt Müll sowie toten Tieren eine unpassierbare Barriere für Wassersportler bilden. Außerdem bot der Algenteppich Besuchern und Einheimischen einen unschönen Anblick. Jetzt meldete sich der Kanu-Club Kleverland erneut beim Bürgermonitor – mit guten Nachrichten: Die Algen sind verschwunden, die Durchfahrt ist wieder frei.

Zu verdanken ist dieser Erfolg maßgeblich dem Truxor 5000. So heißt das Amphibien-Kettenfahrzeug, das die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) für rund 130.000 Euro gekauft haben und seit diesem Frühjahr einsetzen, um die Algen unter Wasser abzuschneiden. Der Truxor ist in der Regel mindestens montags, mittwochs und freitags im Einsatz. Er ist für das „Grobe“ zuständig. Das sieben Knoten schnelle Gefährt gilt mit seinen Vorrichtungen für Rechen, Greifer und Schneidgerät als „Allrounder“, kann zu Wasser und auf dem Land schneiden, sammeln und transportieren. So erledigt der Truxor Mäharbeiten unter Wasser bis zu einer Tiefe von 1,40 Meter. Er schneidet Böschungen wasserseitig und beseitigt grobe Verschmutzungen im Wasser sowie auf der Wasseroberfläche – dazu zählen auch Fahrräder und Einkaufswagen. Das Reinigungsboot übernimmt im Anschluss die zweite Reinigungsstufe, nämlich die feineren „Schmutzteppiche“, die dann problemlos aufgenommen werden können.

Das alles funktioniert so gut, dass die Wassersportler vom Klever Kanuclub geradezu begeistert sind. „Die Wasseroberfläche ist wieder frei von Algen. Wir haben mit unseren Booten freie Fahrt und finden es toll, dass das Amphibienfahrzeug so tolle Dienste leistet“, sagt Bootswart Dieter Storm. Damit scheint ein langes Kapitel abgeschlossen zu sein, denn jahrelang hatten die Wassersportler mit dem Problem zu kämpfen. Bereits Mitte 2017 hatte Storm auf eine Situation aufmerksam gemacht, die für Kanuten Lebensgefahr bedeuten kann: „Wenn hier jemand kentert, wird es lebensgefährlich. Besonders junge, unerfahrene Kanuten werden es nicht schaffen, ihr Boot in der dicken Algenschicht wieder aufzurichten und an die rettende Wasseroberfläche zu gelangen“, sagte Storm damals.

Dass er jetzt voll des Lobes für die Umweltbetriebe ist, freut natürlich deren Geschäftsführer Karsten Koppetsch: „Tatsächlich gab es in diesem Sommer aufgrund des kombinierten Einsatzes des Truxors und des Reinigungsbootes keine Beschwerde aus der Bevölkerung, die an die USK herangetragen wurde. Dass sich der Kanuclub Kleve nun so positiv äußert, freut mich sehr“, sagte Karsten Koppetsch. Die Idee der Umweltbetriebe und deren Umsetzung könne als „voller Erfolg“ gewertet werden.