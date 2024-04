Kostenloses Angebot Werden in Kleve bald Sportboxen aufgestellt?

Die Kosten für die Anschaffung einer Sportbox mit Standardausstattung belaufen sich nach Angaben der Verwaltung auf 21.000 Euro, die Kosten für die App-Bereitstellung betragen 1620 Euro jährlich. Aus Sicht der Verwaltung eignen sich der Forstgarten sowie der Mehrgenerationenplatz Backermatt als Standorte. Das Klever Rathaus hatte Kontakt zu einer anderen Kommune aufgenommen, um in Erfahrung zu bringen, wie das Angebot genutzt wird. Das Ergebnis: Das Interesse war in der angefragten Stadt gering, zwischen September und Januar wurden lediglich 73 Nutzungen registriert. „Die Nachfrage in anderen Kommunen war nicht so hoch – aber es wurde darauf hingewiesen, dass es winters war“, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing im Haupt- und Finanzausschuss. Sein Vorschlag lautete: Ende des Jahres erfragt man die Nutzungszahlen in Sommermonaten. Sollten die gut sein und Fördertöpfe (die nicht in Sicht sind) bestehen, schlägt man zu.