Kleve : Der neue pro-dogbo-Kalender ist da

Kleve Die Fotos sind größer und farbenfroher geworden, der weiße Hintergrund ist verschwunden. Aber sonst bleibt alles wie immer beim neuen pro-dogbo-Kalender: Wer einen für 15 Euro kauft, unterstützt damit Jugendliche in Benin.

Rund 4500 Kalender hat der Verein pro dogbo aus Kleve, grob geschätzt, in den vergangenen 15 Jahren verkauft – jeder einzelne Euro aus dem Erlös kam hilfsbedürftigen Jugendlichen in Benin zugute. So soll es auch dieses Mal wieder sein, jetzt, wenn der Verkauf des Kalenders 2020 beginnt.

Pro dogbo versteht sich als Ausbildungsinitiative in Benin. Vor Ort in Dogbo gibt es eine Bäckerei, eine Kfz- und eine Metallwerkstatt, in der derzeit 60 einheimische Jugendliche ihren Beruf erlernen. Zusätzlich haben 20 Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen dort eine Unterkunft, an die Schulen angegliedert und gefördert durch den Verein. Pro dogbo zahlt auch das Schulgeld für 160 Kinder. Das alles wird (derzeit noch) ohne Mitgliedsbeiträge finanziert; der Verein stemmt seine zahlreichen Projekte wie etwa den Bau von Schulen allein aus Spendengeldern sowie aus dem Verkauf von Handwerksarbeiten aus Benin, die auf Basaren und Weihnachtsmärkten veräußert werden und eben aus dem Verkauf des Kalenders.