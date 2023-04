Auto-Poser und Wettfahrten in Kleve Der Parkplatz als Rennstrecke

Kürzlich an einem Sonntagmorgen um 11 Uhr auf dem Gelände des eoc-Einkaufszentrums an der Hoffmannallee: Ein Mann fährt mit seinem Fahrrad über den Parkplatz. Plötzlich hört er das Aufheulen eines Auto-Motors und das Geräusch durchdrehender Reifen. Sekundenbruchteile später schießt der erste Wagen los, driftet entlang der Zufahrt zu den Geschäften um die Kurven, beschleunigt weiter und bremst dann, nach einer Platzrunde, abrupt ab. Dann startet der nächste Fahrer, um die Runde möglichst schnell zu zu beenden. So geht es immer weiter, bis schließlich alle sechs Fahrzeuge mit niederländischem Kennzeichen den „Kurs“ absolviert und der Fahrer mit der „Bestzeit“ ermittelt wurde. Dem Fahrradfahrer blieb nur, sich schnell irgendwo in Sicherheit zu bringen, um nicht von den Rasern erfasst zu werden und das Geschehen fassungslos zu verfolgen.