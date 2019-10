Von den Bürgern für den Bürger : Der öffentliche Partner vor Ort

Kleve Die Gesellschaften in öffentlicher Trägerschaft, Stadtwerke und GeWoGe und die Sparkassen brechen im Gespräch mit unserer Redaktion eine Lanze für die Öffentlich-Rechtlichen.

„Mit unseren Stadtwerken in Kleve haben wir in den vergangenen Jahren bewiesen, dass ein lokales Angebot absolut wettbewerbsfähig, innovativ und damit auch erfolgreich sein kann. Als ärgerlich empfinde ich es hingegen, wenn überregionale Anbieter mit zeitlich befristeten Dumping-Angeboten versuchen, uns unsere Kunden aus der Region abzuwerben“, sagt Rolf Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Kleve a.D.

„Viele Städte und Gemeinden, die ihren Wohnungsbestand privatisiert haben, bedauern dies und überlegen, wie sie wieder kommunale Mietangebote zu sozialverträglichen Bedingungen schaffen können“, sagt Michael Dorißen, Geschäftsführer der GeWoGe. Seine Gesellschaft, die zur Mehrheit den Kommunen Kleve, Kranenburg und Bedburg-Hau gehört, hat mehr als 700 Wohnungen im Bestand und weitere Projekte wie eine moderne Siedlung an der Spyckstraße in Vorbereitung.

Allerdings hat die GeWoGe schon lange nicht nur geförderte Wohnungen im Portfolio. Das Angebot reicht von der kleinen Sozialwohnung bis zum kompletten Reihenhaus, die jüngst eröffneten Häuser an der Richard-van-de-Loo-Straße gelten als Klimaschutzsiedlung. Und trotzdem: Beim günstigen Wohnraum gehört die GeWoGe zu den ersten Adressen. So, wie sie verspricht, dass der Mieter in der Regel mit einer Kündigung auf Eigenbedarf rechnen muss, er also über Jahrzehnte beruhigt in seinen vier Wänden wohnen kann.