Naturschutz Niederrhein : Bessere Lebensräume für Wiesenvögel

Kiebitzküken, die die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein in der Düffel gefunden hat (Archivfoto). Auch in dieser Saison wurden die ersten Küken bereits entdeckt. Foto: Stefanie Heese / NABU-Naturschutzstation Niederrhein/Stefanie Heese

Kleve Um die Düffel zum attraktiven Brutplatz für Vögel zu machen, hat der Nabu vorbereitende Maßnahmen getroffen.

Noch kommen sie zuverlässig jedes Frühjahr an ihren alten Brutplatz zurück: die Wiesenvögel, die aus ihren Winterquartieren in Afrika heimkehren in die Düffel – dem wichtigsten Brutgebiet am Unteren Niederrhein. Und damit das so bleibt und dem Negativ-Trend, dem Rückgang des Bestandes, entgegengewirkt wird, sind von der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein vorbereitende und begleitende Maßnahmen angelaufen.

Denn wie der Nabu mitteilt, zeigen die aktuellen Zahlen (siehe Tabelle), dass in den vergangenen fünf Jahren immer weniger Uferschnepfen und Kiebitze in der Düffel brüten. Tatsächlich ist die Uferschnepfe mit nur acht Brutpaaren im vergangenen Jahr auf einem neuen Tief (zum Vergleich: 1978 waren es noch 69 Paare; das ist ein Rückgang von fast 88 Prozent). Der Kiebitz-Bestand, der von 2010 bis 2015 wieder gestiegen ist, sank zuletzt ebenfalls jährlich weiter (aktuell 106 Brutpaare). Der Rotschenkel konnte mit drei Revieren nachgewiesen werden. Die Bekassine ist, wie auch in den vergangenen Jahren, nicht in der Düffel vertreten und konnte 2015 das letzte Mal nachgewiesen werden. Lediglich der Große Brachvogel zeigt in jüngster Vergangenheit einen relativ stabilen Bestand. „Er spricht auf die Schutzmaßnahmen bisher am besten an“, so der Nabu.

Bestandsentwicklung Wiesenvögel im NSG Düffel (inkl. Kranenburger Bruch) 1978 bis 2019. (Grafik: Van der Pütten. Daten: Nabu-Naturschutzstation Niederrhein.). Foto: Martin van der Pütten

Und diese Maßnahmen mit dem Ziel, die Bestände seltener und bedrohter Vögel zu sichern, setzen an verschiedenen Punkten an. Zum einen müssen die Nistplätze vor natürlichen Fressfeinden geschützt werden. So wurden in Vorbereitung der Brutsaison Hecken gestutzt, damit Greifvögel weniger Gelegenheit haben, die in der Wiese brütenden Tiere zu erspähen. Der Hintergrund ist simpel: Niedrige Hecken sorgen für eine niedrige Sitzposition des Beutegreifers und somit eine schlechtere Sicht auf die Nester. Außerdem wird so ein Mangel an Nistplätzen für in hohen Hecken brütende Raubvögel geschaffen. Als weitere Maßnahme wurde Anfang März ein etwa 90 Zentimeter hoher Elektrozaun um eine Wiese, in der viele Nester standort-treuer Tiere erwartet werden, aufgestellt. Dieser soll Schutz vor dem Fuchs bieten.

Zusätzlich herrscht während der Brutzeit (meist April bis Juni) eine Bewirtschaftungs-Ruhe der Landwirtschaft, sodass etwa auf den Flächen nicht gemäht wird. Wann die Bewirtschaftung erneut beginnen kann ist abhängig vom Brutverhalten der Vögel. Der Nabu steht dazu im direkten Kontakt mit den Pächtern. Als weitere Schutzmaßnahme suchen Kartierer des Kreises Kleve auf Flächen, die weiterhin bearbeitet werden, die Nester und markieren diese mit langen Stäben. Der Landwirt kann die Nester so einfach umfahren. Bei der Maht selbst setzen viele Landwirte zudem einen sogenannten „Wildretter“ sein. Das am Traktor angebrachte Gerät erzeugt ein akustisches Signal, das Wild und große Kücken verscheucht und so vor dem Mäh-Tod schützt.

Mit der aktiven Bewässerung wird eine große Wiese in der Düffel feucht gehalten – eine der vielen Maßnahmen zur Vorbereitung auf die diesjährige Brutsaison. Foto: Stefanie Heese / NABU-Naturschutzstation Niederrhein/Stefanie Heese