„Das geht unter die Haut“ Der Kneipenkarneval begeistert in Kleve wieder die Narren

Zum Start der Tour, die das Motto „näs frugger“ trug und am 11. Januar begann, war das Interesse noch recht überschaubar. „Beim ersten Termin waren die Leute überrumpelt, da waren die Gäste eher zufällig vor Ort“, sagt Kreusch im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Stimmung sei aber dennoch gut gewesen. Im Haus Ida an der Nimweger Straße habe man dann mit vielen Sportkeglern zusammengesessen. Von Mal zu Mal seien mehr Narren gekommen, die Atmosphäre in den Lokalen sei außergewöhnlich gewesen. „Der Abschluss im Casa war dann wirklich fulminant. Zwar nicht bis spät in die Nacht, aber es wurde laut und wild gefeiert.“