Ziele bis 2045 Der Klever Klimafahrplan soll ein Update kriegen

Der Klever Stadtrat hat im Jahr 2019 den aktualisierten (der ursprüngliche stammte aus 2014) Klimaschutzfahrplan verabschiedet. Er orientiert sich mit seinen Zielen am Jahr 2050, aber: Das NRW-Klimaschutzgesetz schreibt Klimaneutralität bis 2045 vor. Daher wollen die Fraktionen nun ein erneutes Update auf den Weg bringen. Die Politik zeigt Einigkeit: CDU, Grüne, SPD, Offene Klever und FDP haben gemeinsam einen Antrag eingebracht, der die Fortschreibung des Plans für notwendig erklärt. Die Verwaltung soll bis zum Spätsommer prüfen, ob und in welchem Umfang externe Unterstützung erforderlich ist und ob Fördermittel beantragt werden können. Am Mittwoch wird im Rat abgestimmt, das Votum gilt aber als Formsache.