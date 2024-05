Helfer dringend gesucht Warum die KinderKulturKüche in Kleve vor dem Aus steht

Wenn Max Knippert diese Zahl nennt, schüttelt er mit dem Kopf: 2000 Heranwachsende in Kleve leben in Armut. „Und das ist noch vorsichtig geschätzt – es liegen kaum valide Daten vor“, sagt der 57-Jährige. Es gebe viele Kinder in der Stadt, die nicht täglich eine vollwertige Mahlzeit bekommen, die hungrig in die Schule gehen und es mittags bleiben. „Das ist inakzeptabel“, sagt Knippert. Um entgegenzuwirken, hatte er im Jahr 2021 mit Mitstreitern den Verein KinderKulturKüche gegründet. Das Ziel: Dem Nachwuchs eine warme, gesunde und kostenlose Mahlzeit zu bieten und eine Art Jugendgastronomie in der Kreisstadt zu gründen. Heute ist Knippert in Sorge um die Ideen.