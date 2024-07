Fertigstellungstermin in Gefahr? Der KAG-Neubau am Klever Bahnhof verzögert sich

Die Arbeiten am Neubau des Konrad-Adenauer-Gymnasiums entlang der Bahngleise an der Riswicker Straße in Kleve verzögern sich. In den vergangenen Wochen ging es auf der Baustelle recht ruhig zu. Die Hintergründe erklärte der Technische Beigeordnete Christian Bomblat am Mittwochabend dem Klever Rat. „Auch Nachrichten, die nicht so gut sind, muss man mitteilen – das gehört mit zur Transparenz“, sagte er. Hintergrund der Verzögerung seien Fehlleistungen eines externen Büros, die die Bauarbeiten um etwa drei Monate zurückwerfen. Aber: „Der künftige Schulbeginn steht damit nicht in Frage“, sagte Bomblat, der ankündigte, im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung Näheres berichten zu wollen. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich bei den „Fehlleistungen“ um Versäumnisse des Statikers bei der Turnhalle.