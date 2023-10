Musikevent Der internationale Orgelherbst startete in Düffelward

Zu Beginn stellte Johannes Geffert mit wenigen, sehr prägnanten und informativen Hinweisen seine Werkauswahl für die Orgelstunde vor. Dies ermöglichte den zahlreichen Besuchern eine gute Einordnung der ausgewählten Werke. Die Orgelstunde begann mit der Fantasie Nr. 2 F-Dur des nicht so oft zu hörenden Komponisten Johann Gottfried Müthel, der einer der letzten Schüler von Bach war und den eine lebenslange Brieffreundschaft mit dem Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel verband. Ein prächtiger Auftakt, dem eine Suite von Johann Caspar Ferdinand Fischer folgte. Fischer, der als Kapellmeister am badischen Hof in Rastatt fungierte und zurecht als ein „Großmeister der kleinen Form“ tituliert wird, zeichnete viele wechselnde Klangbilder, die von Johannes Geffert hervorragend interpretiert wurden. Auf die getragene Passacaglia d-Moll von Dietrich Buxtehude, der Organist die für eine Passacaglia charakteristische Baßfigur voranstellte, folgte das Concerto im frohen und hellen G-Dur von Herzog Johann Ernst von Sachsen-Weimar IV. in der Bearbeitung für Orgel von Johann Sebastian Bach. Schon in früher Jugend zeigte der junge Herzog, der bereits mit 19 Jahren einer schweren Krankheit erlag, eine große musikalische Begabung und erhielt eine umfassende Ausbildung durch den Weimarer Hofmusiker Eisenstein. Auch kam Johann Ernst mit dem großen Bach in Weimar in Berührung, der später einen Teil seiner Instrumentalkonzerte bearbeitete. Ein Konzert, das eigentlich – so Geffert – nicht auf der Rütter-Orgel zu spielen sei. Das hervorragende Spiel und die Unterstützung durch einen hilfreichen Registranten machten es dennoch möglich.