Klever Horneck-Grill schließt nach 50 Jahren „Wir müssten eine Portion Pommes ohne Mayo für fünf Euro anbieten“

Wer sich in Kleve gelegentlich mal ein Jägerschnitzel mit Pommes gönnen möchte, wird es bald deutlich schwerer haben, einen solchen Snack überhaupt bekommen zu können. Denn eine der letzten verbliebenen Pommesbuden in der Kreisstadt schließt: Der Horneck-Grill in Materborn stellt nach 50 Jahren am Sonntag, 29. Januar, den Betrieb ein.