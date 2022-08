Lauf-Veranstaltung in Kleve : Der Homerun 2022 steht in den Startlöchern

Der Homerun 2022 steht in den Startlöchern

Lauf-Veranstaltung in Kleve

Kleve Der Homerun 2022 ist startklar: Nach Wochen intensiver Vorbereitung kann die große Lauf- und Charity-Aktion nunmehr beginnen. Los geht es am kommenden Mittwoch mit buntem Programm im Forstgarten Kleve.

Elf Tage lang haben die Teilnehmer Gelegenheit, Kilometer zu sammeln und damit über ihre persönlichen Sponsoren Spendengelder zu generieren. Los geht es am kommenden Mittwoch, 31. August, 18 Uhr im Klever Forstgarten mit einem bunten Programm. Höhepunkt wird zweifellos der Startschuss durch Bürgermeister Wolfgang Gebing sein, dem dann die ersten gemeinsamen Runden in den historischen Parkanlagen folgen werden.

Ganz wichtig: Am Rande der Veranstaltung erfolgt die Ausgabe der Homerun-T-Shirts, die man entweder im Zuge der Anmeldung vorbestellt hat, oder vor Ort für 15 Euro erwerben kann – solange der Vorrat reicht. Auch der Reinerlös der Veranstaltung geht in den großen Spendentopf, aus dem nach Abschluss der Homerun-Tage vielfältige soziale Projekte in der Region unterstützt werden.