Wegen schwacher Umsätze Der Hofladen Slütter schließt in der Klever Innenstadt

In das Geschäft in der Kreisstadt hätte nun kräftig investiert werden müssen, um sie für die Zukunft fit zu machen, so Slütter. „Das kam für uns jetzt aber nicht mehr in Frage. Dafür sind die Umsatzrückgänge zu stark, denn der Funke ist in Kleve irgendwie nicht übergesprungen“, sagt der Bocholter, der 2015 in Kleve startete. Bis 2011 hatte sich in dem kleinen Geschäftslokal die Metzgerei Schroers befunden, die dem grassierenden Metzgereisterben längst zum Opfer gefallen ist. Kostenpflichtiger Inhalt Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Zeitzeugen zu Folge noch 52 Metzgereien in Kleve. In den 70er Jahren wuchs dann die Konkurrenz der Supermärkte mit ihren Frischfleischtheken, heute gibt es in Kleve nur noch zwei Metzgereien.