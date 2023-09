Gezeichneter Prachtband Der „Gatsby“-Band mit Grafiken von Robert Nippoldt erscheint in den USA

Für die prachtvolle Grafik hatte der Verlag den in Münster arbeitenden Klever Grafiker und „Buchkünstler“ (so Coppenrath) Robert Nippoldt gewinnen können, der schon für Taschen und andere Verlage tief in die Roaring Twenties und die Jazz- und Gangster-Szene des Amerikas der 1920er Jahre eingetaucht war und später auch das Berlin der goldenen Zwanziger zeichnerisch aufleben ließ. Nippoldt setzte die Geschichte mit eigenem Strich und den für ihn so typischen Grafiken um, man blättert fast wie in einer Grafic-Novel, verschwindet in den Bildern und taucht in Gatsbys Art-Deco à la Nippoldt wieder auf.