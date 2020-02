Weißes Kleverland : Das Gastspiel des Winters

Foto: Julia Lörcks

(cat) Damit hatten viele Menschen schon nicht mehr gerechnet: Zum ersten Mal in diesem Winter hat es im Kleverland geschneit. Am Mittwochmorgen lag – zumindest für eine kurze Zeit – auf vielen Straßen, Plätzen und Häusern in Kleve und den umliegenden Kommunen eine zarte Schneedecke.

