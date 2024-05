„Medizinische Landschaft wird leiden“ Weshalb der Klever Chirurg Bernd Nakielski keinen Nachfolger findet

Als Bernd Nakielski im Jahr 1997 in Kleve seine chirurgische Praxis eröffnete, waren Kassensitze heißbegehrt. Junge Mediziner wie er mussten Kredite aufnehmen, um Standort samt Patientenstamm und Personal zu übernehmen. Doch die Zeiten sind vorbei. Seit einem halben Jahr versucht der 65-Jährige, einen Nachfolger für seine Praxis am Krankenhaus zu finden – bislang vergebens. „Es meldet sich niemand, nicht einmal zum Gespräch. Von jungen Ärzten höre ich immer wieder, dass sie eine Festanstellung vorziehen, dass sie den Schritt in die Selbstständigkeit nicht gehen wollen“, sagt Nakielski. Doch die Zeit rennt: Am 31. Dezember ist Schluss für Nakielski, der Mietvertrag ist gekündigt. „Ich habe das Alter erreicht und höre auf jeden Fall Ende des Jahres auf. Bis dahin braucht es eine Lösung.“