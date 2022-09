„Betrieb ist unrentabel“ : Der Bioladen in der Klever Unterstadt schließt

Ende des Jahres schließt der Biomarkt an der Kalkarer Straße. Foto: Marc Cattelaens

Kleve Nach 18 Jahren geben Lisa Jacobs und Lara Jacobs-Schäffer den Standort an der Kalkarer Straße auf. Komplett aufhören wollen die Schwestern in Kleve aber nicht – ganz im Gegenteil. Was ihre Pläne für die Zukunft sind.