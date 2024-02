„Schritte sind notwendig“ Baumarkt self in Kleve hat geschlossen – wie geht es weiter?

Bei self gibt es gleich mehrere Branchen unter einem Dach: Möbel-, Bau- und Gartenmarkt. Doch das Dach der Filiale selbst ist undicht. Das hat nun zur Schließung des Marktes an der Kalkarer Straße in Kleve geführt, seit Anfang Februar stehen Kunden vor verschlossener Türe. „Aufgrund baulicher Aufgaben stehen umfangreiche Umbaumaßnahmen an“, heißt es auf einem Aushang vor dem Eingang. Dieser Schritt sei notwendig, um auch in Zukunft „ein modernes und sicheres Einkaufserlebnis bieten zu können.“