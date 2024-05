Scharfe Kritik Warum tagt der Klever Ausschuss für Bürgeranträge ohne Bürger?

Die Tagesordnung des Klever Ausschusses für Bürgeranträge ist meist recht überschaubar. Am Mittwochnachmittag stand bloß ein Thema auf dem Programm: die Einrichtung einer Schulstraße am Ehlersweg, vor der Karl-Leisner-Grundschule – beantragt von einer Anwohnerin. Ähnliche Debatten hatte es, wie berichtet, zuletzt bereits in Fachausschüssen gegeben. Die Verwaltung rät von vergleichbaren Maßnahmen ab, nachdem ein Team um Bürgermeister Wolfgang Gebing die Situation rund um mehrere Grundschulen analysiert hatte. So war das Abstimmungsergebnis wenig verwunderlich: Bei einer Enthaltung wurde das Ansinnen von der Politik abgelehnt.