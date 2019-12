Hochschule Rhein-Waal : Gekommen, um zu bleiben

Mohamed Abdallah und Anil Kumar Patel sind gleich nach ihren Hochschul-Abschlüssen von der heimischen Wirtschaft angeworben worden. Foto: Evers

Kleve Der Ägypter Mohamed Abdallah und Anil Kumar Patel aus Nepal sind Vorzeige-Absolventen der Hochschule Rhein-Waal. Nach dem Bachelor zog es sie als Fachkräfte in die heimische Wirtschaft. Eine Sprachbarriere gab’s für sie nicht.

Bedächtig, beinahe schüchtern betreten Mohamed Abdallah und Anil Kumar Patel das Büro von Gabriele Stegers, Sprecherin der Klever Hochschule Rhein-Waal. Dabei haben die jungen Männer allen Grund dazu, im Pressegespräch mit breiter Brust aufzutreten. Immerhin sind sie Aushängeschilder der noch jungen Universität. Der Ägypter Mohamed Abdallah, 27 Jahre alt, hat im vergangenen Jahr in der Kreisstadt seinen Bachelor-Abschluss in Mechatronik gemacht, der Fachbegriff: „Mechatronic Systems Engineering“. Der 29-jährige Anil Kumar Patel aus Nepal schloss im März dieses Jahres sein Studium in „International Business and Social Sciences“ ab. Doch nicht nur das: Die beiden Akademiker beweisen, dass die Zusammenarbeit zwischen lokaler Wirtschaft und Hochschule funktioniert. Patel ist bei der Gärtnerei Stauden Peters in Kranenburg beschäftigt, Abdallah beim Maschinenbauunternehmen Richter Chemie-Technik in Kempen. „Eine ganze Reihe von Firmen in der Region haben großes Interesse an gut ausgebildeten Fachkräften der Hochschule“, sagt Stegers im Gespräch mit unserer Redaktion.

Im Jahr 2013 zog es Abdallah aus dem von Revolutions-Wirren geschüttelten Ägypten nach Deutschland. Schon in seinem Heimatland studierte er Mechatronik. Von der Klever Hochschule hatte er per Zufall erfahren. „Ich war in der Universität in Alexandria, da saß jemand neben mir, der in Kleve einen Auslandsaufenthalt hinter sich gebracht hatte und davon schwärmte. Und in Ägypten wurde die Situation einfach zu schlecht, da fehlte total die Perspektive“, sagt Abdallah. Damals, so sagt er, sei es für junge Menschen noch einfach gewesen, nach Westeuropa zu kommen. Mittlerweile zögen sich die Visa-Verfahren allerdings mehrere Monate. Ein solches brauche man, um überhaupt am Auswahlverfahren der Hochschule teilzunehmen. „Daher hat es noch nicht geklappt, dass auch mein Bruder nach Kleve kommt“, sagt Abdallah, der seit seiner Ankunft in der Schwanenstadt noch nicht nach Ägypten zurückgekehrt ist. Der Grund: Dort droht ihm der verpflichtende Wehrdienst. Ohnehin aber plane er seine Zukunft in Kleve. Schließlich habe er seinen Traumberuf gefunden, bei Richter Chemie-Technik in Kempen als Mechatronik-Ingenieur. „Die Industrie nahe Arbeit liegt mir“, sagt der 27-Jährige.

Info Die Klever Hochschule Rhein-Waal in Zahlen Abschlüsse 684 ehemalige Studierende verabschiedete die Klever Hochschule Rhein-Waal in diesem Jahr. Insgesamt 25 Bachelor- und 11 Masterstudiengänge werden in Kleve angeboten. Internationalität Knapp die Hälfte der etwa 7300 Studenten stammen aus dem Ausland, genauer aus 122 verschiedenen Staaten. 75 Prozent der Studiengänge werden in Englisch angeboten (Stand 1. Dezember 2018).

Anil Kumar Patel wiederum hat in Kranenburg Arbeit gefunden: Bei Stauden Peters zeichnet er für die Optimierung von Arbeitsprozessen verantwortlich. Zuvor schrieb er bereits seine Bachelor-Arbeit in Zusammenarbeit mit dem Gräserspezialisten. „Mein Augenmerk liegt vor allem darauf, dass Arbeitsabläufe ohne vermeidbare Fehler stattfinden“, sagt der Nepalese. Er ist sich sicher: Noch viele Jahre wolle er in Deutschland bleiben, seit 2013 lebt er mittlerweile in Kleve. Bald zieht er von Emmerich nach Kranenburg, näher wolle er ans Unternehmen rücken. Langfristig denkt der Akademiker an eine Zukunft in der Heimat. „Ich kann mir vorstellen, in Nepal eine Firma zu gründen.“