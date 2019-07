Kleve : Sternbuschbad hat ein Parkplatz-Problem

Zuletzt besuchten knapp 5000 Gäste täglich das Bad. Für diese aber gibt es nur 650 PKW-Stellplätze.

Das Sternbuschbad hat Hochkonjunktur. Ob der zuletzt sengenden Hitze suchten tausende Besucher das kühle Nass im erst kürzlich eröffneten Freibad auf. Am vergangenen Freitag waren es gar knapp 5000. Diese kommen mehrheitlich mit dem Auto. Die Konsequenz: Der vorgesehene Parkplatz scheint zu klein, Leser der Rheinischen Post berichten gar von einem regelrechten Verkehrschaos. Schließlich verfügt das Freibad selbst nur über 240 Stellplätze für PKW. Am Wochenende und in den Schulferien aber könne das Sternbuschbad weitere Parkflächen der angrenzenden Berufsschule nutzen, erklärt Rolf Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Kleve. So komme man auf 650 Parkplätze. „Das reicht für 95 Prozent der Betriebstage. Nun aber erleben wir wiederholt einen Jahrhundertsommer mit den entsprechenden Besucherzahlen“, sagt er weiter. In der vergangenen Wochen sei gar die Einfahrt zum Haus Freudenberg zugestellt gewesen, zahlreiche „Wildparker“ hätten im Halteverbot gestanden, berichten RP-Leser. „Einige Autofahrer nehmen es da offenbar nicht so genau“, sagt Hoffmann. Daher setzten die Schwimmbad-Betreiber zuletzt Verkehrskadetten ein, die für Ordnung sorgen sollen. „Das ist für uns und unsere Mitarbeiter aber nicht dauerhaft zu stemmen“, sagt Hoffmann. Auch das Ordnungsamt sei aktiv geworden, erklärt Hoffmann weiter. Kommt es zu Verkehrsbehinderungen, werden auch Strafzettel verteilt.