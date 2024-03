84 Aussteller vor Ort Das war die große Berufsmesse in der Klever Stadthalle

Kleve · In der Klever Stadthalle haben Unternehmen und Behörden um die Aufmerksamkeit von Schülern und Jobsuchenden gebuhlt. Zur Job- und Ausbildungsplatzbörse reisten 84 Aussteller an. Was geboten wurde.

13.03.2024 , 17:24 Uhr

Viele standen Schlange vor dem Rettungswagen, den die Notfallsanitäter vor der Stadthalle abgestellt hatten. Foto: Markus van Offern

Von Marek Michaelis