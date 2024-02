Gemeinsam Karneval Das war der große RP-Prinzenempfang im Klever Kolpinghaus

Dass die Ansprachen der Tollitäten darüber hinaus keine leeren Worte waren, bewiesen die Karnevalisten an diesem Abend. Unzählige Male stimmten die Aktiven von Viktoria Goch „O wie ist das schön“ an, die Musiker des Gocher Musikvereins 1987 heizten mit Karnevalsklassikern und Hymnen ein. Für den Takt an der großen Trommel sorgte dabei Ignace Michaux, der Bürgermeister von Ronse, der belgischen Partnerstadt Kleves. Für zwei Wochen ist er Gardist unter Benedikt dem Kreativen. Sein Fazit: „Es ist sehr intensiv, aber super“. Viele Karnevalisten würden das vermutlich so unterschreiben.