Ehrungen in Schenkenschanz Großer Aufmarsch beim Stadtfeuerwehrfest in Kleve

Wie Ralf Benkel, Leiter der Klever Feuerwehr, betonte, stehen die Einsatzkräfte auch dieses Jahr wohl wieder mehr als 500 Mal bereit, um anderen zu helfen. Zudem betonte Benkel, dass die Herausforderungen stetig wachsen, was man auch am Brandschutzbedarfsplan und den anstehenden Großbeschaffungen ablesen könne. So befänden sich gerade 18 Fahrzeuge und drei Boote in Beschaffung. Zudem befinde sich das Feuerwehrgerätehaus in Materborn im Neubau und die Gerätehäuser in Keeken und Kleve in Planung. In diesem Zusammenhang erneuerte Benkel seine Bitte an Rat und Verwaltung um Unterstützung, damit die ehrenamtliche Bereitschaft im vollem Umfang aufrecht erhalten werden könne.