Gemeinsam Karneval Das war das große RP-Prinzenempfang im Klever Kolpinghaus

„Was für ein Anblick, so viele Tollitäten“, attestierte auch Ludwig Krause, Redaktionsleiter der Klever Rheinischen Post und Gastgeber des Abends, nach einem schier nie endenden Einzug der vielen Karnevalisten. Nach drei Jahren Corona-Pause konnte die Redaktion wieder zum Empfang laden. „Wir freuen uns immer sehr, wenn wir mit den Tollitäten aus unseren Nachbarstädten zusammen Karneval feiern können“, sagte Caroline I. aus Goch. Mit den Würdenträgern aus den anderen Städten freue man sich auf einen bunten Karneval, bei dem Gemeinsamkeiten statt Unterschiede im Fokus stehen. „Bei uns zählt kein rot, weiß oder grün. Wir marschieren im ganzen Kreis Kleve Seite an Seite“, rief der Kranenburger Prinz Nöpy. Benedikt der Kreative aus Kleve ergänzte unter Beifall: „Die einzige Farbe, die wir nicht akzeptieren, ist die Farbe braun.“ In bewährter Tradition führte wieder Helmut Vehreschild, RP-Mitarbeiter und Ex-Karnevalsprinz, durch den Abend. Dabei wurde den Tollitäten und verdienten Karnevalisten natürlich auch der diesjährige RP-Orden verliehen.