Streit in der Politik Das Votum übers Klever „Stein“-Gymnasium wird zum Krimi

Die Schülerzahlen in Kleve steigen, Neubaugebieten und Zuwanderung sei Dank. Und anhand der Vorausberechnungen, die am Montagabend in einer Sondersitzung des Schulausschusses vorgestellt wurden, weiß die Verwaltung, dass es an den weiterführenden Schulen weitere Züge – also Klassen – braucht. Nur wo sollen sie entstehen? Die Stadtspitze hat den Vorschlag gemacht, das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium auszubauen, um dort Vierzügigkeit zu ermöglichen. Bislang gibt es an der Römerstraße bloß drei Klassen je Jahrgang. Die Verwaltung will von der Politik Grünes Licht, um die Bauprüfung vorzunehmen, also zu eruieren, wo das „Stein“ erweitert werden kann. „Wir wollen das jetzt umsetzen, wenn wir kapazitäts- und geldmäßig dazu in der Lage sind“, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing.