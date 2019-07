Freibad in Kleve : So ist das neue Sternbuschbad

Kleve Seit zwei Wochen hat das nagelneue Klever Freibad geöffnet. Die ganze Familie soll sich wohlfühlen. Unser Autor hat das Sternbuschbad getestet. Sein Fazit: Dort lassen sich sogar 40 Grad Celsius ertragen.

Es gibt Dinge, die ändern sich wohl nie. Das gilt wohl auch für die Eingangsschlange am Freibad. Beim „alten“ Sternbuschbad stand man eine gefühlte Ewigkeit in der Hochsommersonne und erfreute sich über jeden Zentimeter, den es voran gen Planschbecken ging. Nun das gleiche Bild: 50 kopfschüttelnde Badegäste haben sich eingereiht, irgendwie erwischt man ohnehin immer einen schlechten Moment zum Anstellen. Dabei geht es an der Kasse mittlerweile schneller: Die Eintrittskarten werden in Windeseile aus einer Maschine gespuckt, früher wurden die noch von einem Wertmarkenblock abgerissen – schwere Handarbeit. Die Preise im Sternbuschbad sind moderat: Sechs Euro für einen Erwachsenen. Der Eintritt für Begünstigte liegt bei 3,50 Euro, für ein Familienticket werden 13 Euro aufgerufen. Mittlerweile kann man gar mit der EC-Karte zahlen. Daher auch die langen Schlangen: Das schnelle Bargeld liegt bei den niederländischen Besuchern nicht im Trend. Und die sind in der Mehrheit: Manfred Pitz, leitender Schwimmeister im Freibad, erklärte jüngst: „80 Prozent der Badegäste sind Niederländer.“