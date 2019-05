Sternbuschbad : Freibad öffnet zu den Ferien

Kleve Pünktlich zum Beginn der Sommerferien wird das Sternbuschbad zum Kombibad: Am 12. Juli wird der neue Freibadbereich eröffnet. Bis dahin soll der Rasen der Liegeflächen stark genug sein, den Andrang auszuhalten.

Die Natur braucht noch. Zu zart ist das Grün, das die Flächen unter den Bäumen, hinter den Hecken und an den Becken überzieht. Auch hat das Grün Lücken. Aber das Gras hat noch Zeit zu wachsen – denn das Freibad im Sternbusch wird erst am Freitag, 12, Juli eröffnet. Um 14 Uhr fällt der Startschuss dann für beide Bäder an dem Tag. Für das neue Hallenbad vorne im futuristisch-schrägen Kleid und für das Freibad mit den wunderbaren Liegewiesen auf der so sanft gewellten Landschaft. Den Termin präsentierte jetzt Stadtwerke-Geschäftsführer Rolf Hoffmann, nachdem die Arbeiten an dem 21-Millionen-Euro-Projekt Kombibad im Sternbusch Kleve jetzt abgeschlossen sind und der Rasen eingesät ist.

Bis dahin darf das Wasser in den Becken noch still vor sich glucksen, darf das benachbarte Gänsepärchen, so der Fuchs nicht kommt, noch über die Fläche streifen. Doch dann ist Schluss mit der Ruhe. „Das wird voll bei gutem Wetter“, sagt Jörg Cosar (CDU) beim Blick über das funkelnagelneue Freibad, das so still in der Maisonne liegt. Sollte das Wetter schön werden, wird der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kleve Recht behalten.