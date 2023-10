Kaufpreis von 555.000 Euro Das sind die neuen Pläne für die historische Mühle in Keeken

Die Keekener Mühle hat einen neuen Eigentümer: Leo Deckers, 71 Jahre alt, ein Mann aus dem Dorf. „Ich wollte als Ur-Keekener auf keinen Fall, dass die historische Mühle in auswärtige Hände gerät“, sagt Deckers. In der vergangenen Woche kam das denkmalgeschützte Objekt, in dem sich bis Juli noch eine Seniorenresidenz befand, in Essen unter den Hammer. Für 555.000 Euro erhielt Deckers den Zuschlag. „Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass es klappen würde“, sagt der Mann, der auch Eigentümer des Kleolands in Kleve ist.